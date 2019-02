Begini Nih Curhatan Paula Verhoeven seusai Dirinya dan Baim Wong Diundang ke Istana Bogor

Baim Wong meminta netter untuk memberikan pertanyaan Q and A untuk pasangan nomor satu Indonesia tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan suami-istri, Baim Wong dan Paula Verhoven baru-baru ini mendapat kesempaatan untuk berjunjung ke Istana Kepresidenan, Bogor.

keduanya bertemu dengan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan istri, Iriana Jokowi.

Momen berharga ini diunggah oleh keduanya di akun Instagram masing-masing, Senin (4/2/2019).

Keduanya terlihat santai mengenakan pakaian panjang berbahan katun warna hitam juga jeans.

Sedangkan Jokowi dan Irian terlihat kasual dengan mengenakan hem warna putih.

Dalam unggahannya, Baim Wong meminta netter untuk memberikan pertanyaan Q and A untuk pasangan nomor satu Indonesia tersebut.

Meski demikian, Baim meminta agar warganet tidak bertanya soal politik.

"Q&A dengan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana BOSQUEEE...mau nanya apa ? (emoji)

Jgn politik yaaa.mengenai keluarga dan harmonisnya mereka.. BAPAU TUNGGU " tulisnya.

Selain itu, momen langka ini juga diposting oleh Paula di akun Instagramnya.

Lewat caption yang model tersebut tulis, diketahui Paula menuangkan rasa syukurnya bisa bertemu dengan Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi.

"Such an honor opportunity to meet Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana... (emoji)" tulisnya.

Sebelumnya, ada beberapa artis yang telah memiliki kesempatan untuk membuat vlog dengan orang nomor satu Indonesia tersebut.

Mereka adalah Agnez Mo, Ria Ricis, Raffi Ahmad, Bayu Skak dan Boy Wiliam.

