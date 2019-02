Deretan Gambar dan Ucapan Tahun Baru Imlek 2019 Berbahasa Mandarin-Inggris, Kirim via WhatsApp

TRIBUN-MEDAN.com - Tahun Baru Imlek 2570 yang diperingati warga Tionghoa jatuh pada Selasa (5/2/2019).

Jadi tahun Babi tanah secara resmi dimulai pada 5 Februari 2019 nanti saat Tahun Baru Imlek tiba.

Biasanya pada momen ini banyak orang saling mengirimkan ucapan selamat, doa dan harapan untuk menyambut tahun yang baru.

Berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru Imlek beserta gambar seperti dikutip dari laman latestly.com:

1. 新年快乐 (xīn nián kuài lè)

Happy New Year

Selamat Tahun Baru!

Ucapan Imlek 2019 (accesschinese.com)

2. 猪年大吉 (zhū nián dàjí)

Wish you luck in the Year of the Pig 2019

Semoga kamu mendapat keberuntungan di Tahun Babi 2019