Hotel Santika Medan Hadirkan Promo Chinesse New Year Buffet Dinner untuk Meriahkan Imlek

Beberapa menu Chinesse New Year Dinner yang ada di Santika Premiere Dyandra Hotel and Covention Medan.

TRIBUN-MEDAN.com- Memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek, Santika Premiere Dyandra Hotel and Covention Medan kembali menghadirkan promo istimewa.

Kali ini, hotel yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan tersebut menghadirkan promo Chinesse New Year Buffet Dinner.

Asst. PR Manager, Amanda Dian Sucia, mengatakan, ada banyak menu spesial yang dihadirkan di program Chinesse New Year Buffet Dinner tersebut, seperti Claypot Rice, Hong Kong BBQ, Mingolian BBQ dan Chinese Noodle Station.

“Untuk Claypot Rice dihadirkan cukup istimewa karena asli presentasenya menggunakan claypot dan di Santika Medan tidak menggunakan claypot melainkan menggunakan bowl,” ujarnya kepada Tribun, Selasa (5/2/2019).

Ia menjelaskan, Claypot Rice tersebut berisi Nasi Kecap plus Ayam Kukis Jahe, Ikan Asin, Sayur dan Jamur Said Tiram. Benar-benar cocok untuk menu makan bersama.

Ratusan Musisi dan PKB Tolak RUU Permusikan, Ada Pasal Karet yang Siap Menjerat dan Memihak Industri

Waka Polda Sumut Brigjen Mardiaz Pantau Ibadah Imlek di Vihara Setiabudi dan Maha Vihara Maitreya

Ada Tulisan Menyerupai Lafaz Allah di Sol Sepatu, 33 Ribu Orang Ajukan Petisi pada Nike

Update CPNS-Tak Lulus jadi ASN CPNS Mengadu ke Ombudman Sumut, Ini Jawaban Kepala BKD Sumut

“Hong Kong Barbeque di Santika Medan ada Roasted Duck, Roasted Chicken, Soya Chicken, Roasted Lamb and Roasted Beef,” jelasnya.

Ia menerangkan, sementara itu, untuk Mongolian barbeque ada

Live stir-fried meat atau beef or chicken, noodle and vegetables with Mongolian Barbeque Sauce yang akan dimasak langsung saat dipesan sehingga dalam kondisi panas dan segar.

Warga Padati Vihara Candi Buddha Sembahyang Hari Raya Imlek 2570

Polrestabes Medan Kejar Enam Pelaku Lain yang Menewaskan Jarisman Saragih

Hasil Survei Charta Politika Suguhkan Data Prabowo-Sandiaga Uno Lebih Popular di Kalangan ASN

“Santika Medan juga tetap menyediakan menu Yee Sang yang merupakan appetizer yang biasanya disajikan saat tahun baru Imlek,” terangnya.

FOTO-FOTO Polrestabes Gelar Kasus Pengeroyokan Maut Yang Menewaskan Anggota IPK

Lurah di Riau Dipenjara selama 8 Bulan lantaran Turut Mengampanyekan Caleg

Imam Besar Al Azhar: Rangkul Saudara dan Saudari Kristen, Jangan Gunakan Istilah Minoritas

Ia menuturkan, Chinesse New Year Buffet Dinner hanya ada di tanggal 4 Februari dan ditawarkan dengan harga Rp 318ribu net per orang yang bisa dinikmati di Benteng Restaurant mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.

“Tak hanya bisa menyantap menu makanan Chinesse New Year Buffet Dinner, di acara yang sama Santika Medan juga mengadakan beberapa kegiatan seperti Lion Dance, Angpao Tree, Games hingga Lucky Draw,” tuturnya.

(pra/tribun-medan.com )