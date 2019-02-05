Liga Champions Asia
LIVE BOLA HARI INI - Link Live Streaming Home United vs Persija Jakarta Siaran Langsung LIVE RCTI
LIVE BOLA HARI INI - Link Live Streaming Home United vs Persija Jakarta Siaran Langsung LIVE RCTI, Laga skor sementara Persija unggul 2-1
TRIBUN-MEDAN.COM - LIVE BOLA HARI INI - Link Live Streaming Home United vs Persija Jakarta Siaran Langsung LIVE RCTI
SEDANG BERLANGSUNG - Siaran Langsung Home United vs Persija Jakarta, Klik LInk Live Streaming.
Pertandingan sedang berlangsung, Persija sementara unggul 2-1 (skor sementara).
Jawara Liga Indonesia 2018, Persija Jakarta bertandang ke markas Home United dalam babak play-off Liga Champions Asia, Selasa (5/2/2019).
Laga Home United Vs Persija Jakarta digelar di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura dan duel sudah dimulai pada pukul 18.30 WIB.
Pertandingan Home United Vs Persija Jakarta bisa disaksikan melalui link live streaming di berikut ini:
LINK LIVE STREAMING HOME UNITED VS PERSIJA JAKARTA
LINK LIVE STREAMING HOME UNITED VS PERSIJA JAKARTA
LINK LIVE STREAMING HOME UNITED VS PERSIJA JAKARTA
Pelatih Persija, Ivan Kolev mengatakan timnya sudah siap menghadapi Home United dalam babak kualifikasi LCA 2019.