Selain Bisnis, Bitcrore juga Fokus Edukasi Masyarakat soal Mata Uang Kripto

Kepala Pengembang UI/UX Web dan tekhnisi blockchain, Vijay Kumar (kanan) dengan Co-Founder and CTO Bitcrore, Rajesh Kumar (dua dari kanan) bersma tim Bitcrore, saat press meet dan soft lauching Bitcrore Indonesia di Hotel Fave, Jalan S Parman, Medan Sabtu (2/2/2019).

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Bitcrore, komunitas cryptocurrency (mata uang kripto) yang diinisiasi di Singapura terus memperlebar pengaruh di kawasan Asia sebagai salah satu mata uang digital yang patut diperhitungkan.

Founder and CEO Bitcrore, Thirumal T mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah memperluas pengaruh Bitcrore di negara-negara, termasuk ke Dubai dan Australia.

"Sambutan para investor dan pecinta kripto lumayan baik," kata

Thirumal, Selasa (5/2/2019).

Menurutnya, kehadiran Bitcrore di pasar mata uang kripto seperti Bitcoin dan lainnya untuk membongkar pasar kripto yang cenderung kaku dan tak likuid.

"Pasar kripto saat ini masih kaku sehingga sulit diprediksi. Tidak likuid juga sehingga investor masih sulit mencairkan dana mereka," jelasnya.

Untuk itu, dalam sistem yang dikembangkan, Bitcrore akan mengelaborasikan platform market dengan e-commerce, termasuk merambah kartu debet. Platform yang dikembangkan tersebut juga akan menggabungkan mata uang kripto lainnya dengan Bitcrore, yakni Bitcoin dan Ethereum.

"Dalam sistem yang kami kembangkan itu, juga ada program edukasi atau pendidikan," ucapnya.

Program ini dikembangkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai teknologi blockchain dan pasar kripto yang memang dalam beberapa tahun terakhir menjadi fenomena. "Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang mata uang berbasis digital ini," kata Thirumal.

Pihaknya berharap, upaya ini bisa membantu masyarakat, terutama calon investor bisa memahami lebih jauh mengenai kripto dan bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian.

"Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bitcrore, bisa mengetahui informasi di www.bitcrore.com. Join our referral program and earn unlimited BTC at www.bcenbloc.io," ujarnya.

(cr13/Tribun-medan.com)