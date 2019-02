Barongsai Meriahkan Semarak Imlek di Cambridge Hotel Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tiga barongsai hibur pengunjung The Cafe lavel 1 Cambridge Hotel Medan, Kamis (7/2/2018). Barongsai ini hadir dalam rangka memeriahkan imlek tahun ini

Barongsai berwarna merah, kuning, dan putih ini tampak meliuk-liuk mulai dari lobby hotel. Para pengunjung juga antusias dengan kehadiran barongsai ini

Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan, Tinera Siburian menyatakan sebelumnya di tempat yang sama juga ada Dewa Rezeki yang membagikan coklat di Malam Imlek (4/2/2019). Tidak hanya itu ada pula undian lucky draw.

"Pada malam imlek kami juga menghadirkan buffet dengan konsep Land of Chinese. Ada 70 jenis menu sesuai tahun cina yakni 2570," tambahnya.

Kelebihan buffet ini daru biasanya karena hadir menu yang sangat kental dengan Chinese food. Seperti teknik masak yang tidak biasa.

"Dagingnya dimarinase selama dua hari. Juga dengan perpaduan makanan Mongolian dan Chinese. Di suguhkan pula fresh seafood dan live cooking dan Yee sang dengan 10 macam jenis," ujarnya.

Dari puluhan menu itu, ada beberapa signature menu seperti beef cantones, Steam fish, soup ayam obat, angsio tahu dengan hipio dan roasted duck

"Untuk acara imlek kami ada beragam promo Food and Beverage. Buffet dinner di harga Rp 288rb per pax di The Cafe," ujar Zefry Silalahi selaku Food and Beverage Manager

Sementara di The Edge Restaurant Level 27, suasana romantis hadir di tengah makan malam bersama pasangan dan keluarga. The Edge juga dilengkapi dengan live music dan hadiah lucky draw.

"Kemarin kita full booked, tamu2 terlihat sangat menikmati dinner dengan keluarga sembari mendengar live band kita yang menyanyikan lagu-lagu mandarin," ujarnya.

Cambridge Hotel Medan juga akan mengadakan Cambridge Photo Contest. Pendaftaran kontes ini akan dilaksanakan sampai dengan 15 Februari 2019.

"Ada banyak hadiah menarik diantaranya voucher kamar, F&B voucher, trophy, sertifikat dan uang cash. Bagi anda yang memiliki bakat photography, ayo daftarkan segera diri anda melalui instagram @cambridgehotelmedan," pungkasnya.

(cr18/tribun-medan.com)