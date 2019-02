Justin Bieber Beber Pengakuan Mengejutkan soal Masa Lalu Kelam, Kecanduan Seks hingga Pakai Narkoba

Baru-baru ini Justin Bieber berbicara soal masa lalunya yang kelam sebelum menikah dengan Hailey Baldwin.

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini Justin Bieber berbicara soal masa lalunya yang kelam sebelum menikah dengan Hailey Baldwin.

Pelantun 'Never Say Never' ini pernah tertangkap kamera berada di rumah bordil Brazil dan keluar dari sana membawa 2 orang wanita.

Kejadian itu merupakan masa kelam remajanya saat dirinya masih berusia 19 tahun.

Dalam wawancaranya dengan majalah Vogue baru-baru ini, Justin mengakui dirinya kecanduan seks.

Waktu itu pun Justin Bieber juga mengonsumi Xanax, obat yang digunakan untuk mengatasi depresi, sindrom kecemasan, serta gejala panik yang berlebihan.

Ia mengakui skandal dan kenakalan yang ia lakukan di masa lalu tersebut membuatnya malu.

"Saya merasa saya melakukan hal-hal yang membuat saya sangat malu, berhubungan seks dengan sangat bebas dan semacamnya, dan saya pikir saya memakai Xanax karena saya sangat malu," kata Justin Bieber seperti dikutip TribunWow dari laman Vogue.com, Minggu (10/2/2019).

Justin Bieber (Elite Readers)

Meski dirinya melakukan hubungan seks dengan sangat bebas, namun Bieber tak benar-benar menikmatinya karena teringat pesan ibunya.

"Ibuku selalu berkata untuk memperlakukan wanita dengan hormat. Bagi saya itu selalu ada di kepala jadi saat saya melakukannya, saya tidak pernah bisa menikmatinya.

Obat-obatan terlarang yang ia konsumsi menambah daftar gelap masa mudanya.