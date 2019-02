Gramedia Hadirkan Program 49th Bersama Gramedia, Diskon hingga 50 Persen

TRIBUN-MEDAN.com - Memanjakan para pelanggan setianya, Toko Buku (TB) Gramedia kembali menghadirkan program menarik. Kali ini Toko Buku Gramedia menghadirkan program 49thBersama Gramedia.

Supervisor Gramedia Gajah Mada, Harlis Azhari kepada Tribun, mengatakan, program yang sengaja dihadirkan untuk merayakan dan memeriahkan ulang tahun Gramedia yang ke 49 tahun dan berlangsung sejak tanggal 2 hingga 28 Februari 2019 mendatang.

“Ada banyak promo yang ditawarkan mulai dari produk IT yang didiskon hingga 50 persen dan juga ada produk counter serba 49,” ujarnya, Selasa (12/2/2019).

Ia menjelaskan, bagi pengunjung yang melakukan pembelian buku terbitan Gramedia bisa mendapatkan potongan Rp 49ribu dengan minimum transaksi Rp 250ribu yang berlaku sejak 2 hingga 16 Februari mendatang.

“Bagi Anda yang ingin membeli produk Evershare juga bisa mendapatkan promo spesial yaitu beli satu Evershare Backpack gratis satu untuk sahabat atau promo Buy One Get One Extra for Share,” jelasnya.

Ia menerangkan, ada juga diskon hingga 60 persen untuk pembelian beberapa produk dengan tema Doraemon.

“Jika pengunjung berbelanja di Gramedia dengan aplikasi My Value bisa mendapatkan diskon dan hadiah langsung,” terangnya.

Ia mengungkapkan, masih banyak lagi promo-promo dan program-program istimewa yang sengaja dihadirkan Gramedia untuk memanjakan para pengunjung setianya.

“Untuk buku juga banyak buku-buku terbaru yang bisa didapatkan, bahkan ada beberapa buku yang dihadirkan dengan promo spesial,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Gramedia memang selalu rutin menawarkan program spesial dan terutama di hari ulang tahunnya Gramedia ingin menawarkan program dan promo yang memang bisa memanjakan para pengunjung setianya.

(pra/tribun-medan.com )