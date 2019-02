Yuk Datang, Momen Makan Malam Valentine ala Yunani di Hotel Santika Medan

Momen Valentine’s Day, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Hotel bintang empat yang dikenal dengan outlet Benteng Restaurant di lantai tiga ini menawarkan paket khusus bagi pasangan yang ingin melewatkan hari kasih sayang dengan tema Myth of Love.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kebersamaan adalah sebuah momen terbaik bagi setiap pasangan

untuk melewatkan bulan yang penuh kasih sayang ini.

Momen berbagi kisah dan cerita bersama-sama akan lebih romantis jika dilakukan sambil mencoba menu makanan di cafe maupun restoran yang sedang hits.

Di momen Valentine’s Day kali ini, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi setiap pasangan yang ingin menikmati waktu kebersamaannya dengan nuansa berbeda khas negeri Yunani.

Hotel bintang empat yang dikenal dengan outlet Benteng Restaurant di lantai tiga ini menawarkan

paket khusus bagi pasangan yang ingin melewatkan hari kasih sayang dengan tema Myth of Love.

Momen Valentine’s Day, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Hotel bintang empat yang dikenal dengan outlet Benteng Restaurant di lantai tiga ini menawarkan paket khusus bagi pasangan yang ingin melewatkan hari kasih sayang dengan tema Myth of Love. (TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA)

Manager Food and Beverage Hotel Santika Dyandra Medan, Ismail mengatakan bahwa selain menawarkan paket

“Pool Romantic Set Menu” seharga Rp 1.388.000,- net/couple yang dilengkapi mulai dari empat set menu istimewa, bouquet mawar, dan segelas red wine/white wine untuk setiap meja dan pilihan paket lebih

hemat yakni Paket “Myth of Love” Buffet/All You Can Eat seharga Rp 528 ribu net/ couple.

"Seperti tema yang diusung yaitu mitos cinta dari zaman romawi maka pada kesempatan ini, setiap pasangan akan disambut dengan nuansa dari dekorasi ala Yunani kuno lengkap mulai dari disambut oleh waitress yang bergaya bak dewi yunani seperti dewi Aphrodite sampai menu makanan serta minuman khas western yang disajikan secara istimewa," ujar Ismail, Selasa (12/2/2019)

Ia menambahkan momen makan malam ini akan diadakan pada Kamis, 14 Februari 2019 di Pool Side Area, dan

ini menjadi lebih meriah dengan dilengkapi oleh alunan live music dari Vio Accoustic.

Acara ini juga dilengkapi dengan photo booth dengan tema Yunani, setiap pasangan juga bisa mengabadikan

momen kebersamaannya dengan orang terkasih untuk bisa dibagikan di media sosialnya.

"Momen makan malam di hari kasih sayang ini dimulai sejak pukul 6 sore sampai jam 10 malam. Bagi tamu yang ingin membeli paket istimewa ini bisa melakukan reservasi terlebih dahulu agar dapat memilih meja dengan lokasi yang dinginkan dan untuk pemesanan bisa langsung menghubungi Benteng Restaurant di (061) 451 1999 ext 1777," kata Ismail.

(cr13/Tribun-medan.com)