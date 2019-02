Sang Bunda Syok dan Jatuh Sakit saat Tahu Anaknya Ahmad Dhani Ditahan

"Ibunya tadi mau ke sini loh. Pas mau on the way terus tiba-tiba sakit. Adiknya bilang 'Pak Lieus, saya tidak bisa ke sana. Saya mau antar ibu ke rumah sakit. Cek dulu nih ibu kayaknya drop',"

Juru bicara pihak keluarga Ahmad Dhani, Lieus Sungkarisma.

TRIBUN-MEDAN.com - Ibunda Ahmad Dhani, Joyce Theresia Pamela Kohler, jatuh sakit karena tak tahan melihat putranya dipenjara.

Seperti diketahui Ahmad Dhani divonis penjara satu tahun enam bulan atas kasus ujaran kebencian.

Kabar ini diungkapkan oleh kerabat sekaligus juru bicara pihak keluarga Ahmad Dhani, Lieus Sungkarisma.

Lieus Sungkarisma datang ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan Dhani, Senin (11/2/2019).

Rencana awalnya, ibunda Ahmad Dhani ingin turut hadir dalam pengajuan permohonan penangguhan penahanan tersebut.

"Ibunya tadi mau ke sini loh. Pas mau on the way terus tiba-tiba sakit. Adiknya bilang 'Pak Lieus, saya tidak bisa ke sana. Saya mau antar ibu ke rumah sakit. Cek dulu nih ibu kayaknya drop'," ujar Lieus, seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Lieus juga menuturkan bahwa ibunda Dhani syok mengetahui putranya ditahan, sehingga kondisi kesehatannya pun drop.

"(Ibunya Dhani) Drop-lah kan shock juga. Itu Ahmad Dhani kan anak laki satu-satunya," sambung Lieus.

Diberitakan, surat penangguhan penahanan terdakwa Ahmad Dhani, ditandatangani oleh ibunda Dhani, Joyce Eddy Abdul Manaf, Mulan Jameela, adik Dhani yang bernama Diah Rahmaniar, dan dua anak Dhani, Ahmad Al Ghazali dan Abdul Qodir Jaelani.