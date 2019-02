Edan Mobil Honda Civic Estilo Keluaran Tahun 1995 Ini Dihargai Rp 350 Juta, Kok Bisa Ya

TRIBUN-MEDAN.com-Honda Civic Estilo satu ini ditawarkan dengan hargafantastis, Rp 350 juta! Wah, wah, wah...bikin geleng-geleng.

Harga yang ditawarkan ini jauh dari biasanya yang main di Rp 100-150 juta.

Kalau dibanding-bandingkan sama mobil baru, lebih mahal dari Kijang Innova diesel G M/T yang dilepas Rp 338 juta OTR Jakarta.

Yaris dan Jazz baru? Enggak ada apa-apanya.

Karena selisihnya tembus Rp 70-100 juta

For Sale

Honda Civic Estilo Tahun 1995

Pembelian 18 Desember 1995

Kondisi Full Std, Interior Mulus, Eksterior Mulus, sangat terawat, Service Record Honda IKM Daan Mogot, Baut2 masih ada coretan pabrik. Km 37rb on Going.

Tangan kedua dari baru, BPKB masih bpkb biru tangan pertama.

Masih bau baru serasa mobil baru.

Harga 350.000.000

Berminat hubungi 08179588292

Lokasi Jakarta Barat

Tapi kalau dilihat profilnya, seperti diposting akun Instagram @kepinmon, mobil ini memang istimewa.

Bodi luar mulus hingga ke dalam.

Tampak jok belakang masih dibungkus plastik.

Dilihat dari cover plastik yang kekuningan, boleh jadi penutup jok ini pun bawaan dealer.