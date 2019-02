Jelang USU International Karate Championship 2019, Dessynta Banurea Berlatih tiap Hari

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Karateka Putri Sumatera Utara Dessynta Banurea menargetkan mampu merebut medali emas pada Kejuaraan USU International Karate Championship 2019 yang rencananya akan digelar akhir bulan ini. Selain itu, Dessynta yang akan turun di Kelas Kumite (tarung) +68 kg ini juga membidik kategori best of The best pada ajang tersebut.

"Kalau pertandingan terdekat yang mau aku ikutin itu kejuaraan USU bulan ini tanggal 22-24. Nanti aku bawa nama USU. Target di USU ya medali emas dari perorangan, kan tuan rumah juga. Terus kalau memang ada kayak best of The best nya, mudah-mudahan bisa dapatin juga " ujarnya kepada Tribun Medan, Kamis (14/2/2019).

Saat ini kata Dessynta, untuk mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan karate tersebut, dirinya rutin menjalani latihan setiap hari.

Tak hanya rutin berlatih di Forki Medan, atlet Putri kelahiran 1996 ini juga rutin menjalani latihan di Dojo INKAI yang merupakan perguruan tempatnya tergabung.

"Persiapannya tiap hari latihan. Latihannya masih teknik-teknik, kumite, sparing, gitu-gitu. Senin, Rabu, Jumat, itu latihannya di Bumi Asri itu latihan gabungan PSE, Forki Medan. Kalau Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, aku latihannya di Dojo INKAI Pasar Merah," terang Juara 1 kumite +68 kg senior putri Kejurnas Karate Piala Kasad Jambi 2016 ini.

Lebih lanjut, kata kata atlet putri yang Tergabung dalam Program Sumut emas (PSE) ini, selain melakoni latihan teknik dan sparing, Mahasiswi sastra Inggris USU stambuk 2014 ini juga turut melakoni latihan fisik untuk meningkatkan daya tahannya.

"Latihan fisiknya aku biasa sendiri pagi gitu, kayak joging, endurance, sprint, agility. Latihannya di lapangan voli sekitaran rumah," kata peraih Juara 3 kumite +68 kg senior putri AKF (Kejuaraan Asia) Kazakhstan 2017 ini.

Disinggung soal lawan tangguh, Dessynta mengatakan yang menjadi saingan beratnya saat ini merupakan juniornya di Forki Medan. Namun meski kemungkinan akan menghadapi lawan tangguh, Dessynta mengaku masih tetap optimistis bisa mencapai target emas tersebut.

Karena itu, Untuk mempelajari kelemahan lawan dan meningkatkan intensitas bertandingnya, Dessy juga sering melakukan Sparing dengan banyak lawan. Dengan demikian dirinya semakin kenal gaya bertanding banyak orang.

"Dengan banyak sparing Jadi kan tidak satu lawan kita tahu, misal ada tipe penyerang, atau yang lain tipe counter (defense), ada juga tipe counter attack. Dari teman-teman sparing sih mempelajarinya. Kalau lawan tangguh kayaknya ada sih adik junior aku (di Forki Medan) namanya Putri, dia gabung sama PSE juga. Kalau daerah lain kurang tahu karena biasa sama dia. Strategi khusus sih gak ada, cuma kalau bisa nanti dipertandingan mainnya bagus, jangan malu-maluin," tandas peraih Juara 1 kumite +68 kg senior putri Gothenburg Open Swedia 2018.

