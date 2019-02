Kutipan Spesial nan Romantis Hari Valentine dan Terjemahannya dari Para Tokoh Dunia

Di Hari Valentine, biasanya orang-orang akan berlomba-lomba menunjukkan ungkapan kasih sayangnya kepada pasangan atau orang yang dicintai.

TRIBUN-MEDAN.com - Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang tahun ini jatuh pada Kamis, 14 Februari 2019.

Di Hari Valentine, biasanya orang-orang akan berlomba-lomba menunjukkan ungkapan kasih sayangnya kepada pasangan atau orang yang dicintai.

Tak hanya dengan memberi cokelat, bunga, atau boneka, orang-orang juga bisa memberikan kutipan-kutipan romantis untuk orang terkasih.

Terlebih untuk pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship).

Quote romantis menjadi cara untuk mengungkapkan kasih sayang.

Berikut daftar quote romantis dalam bahasa Inggris dari para tokoh dunia:

1. Maya Angelou

If you have only one smile in you, give it to the people you love

(Jika kau hanya punya satu senyuman dalam dirimu, berikanlah kepada orang yang kau cintai).

2. Rumi