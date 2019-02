LIVE LIGA CHAMPIONS - Jadwal Siaran Langsung Ajax vs Real Madrid ( RCTI ) dan Tottenham vs Dortmund

TRIBUN-MEDAN.COM - Manchester United dan Porto harus merasakan kekalahan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Lengkapnya hasil pertandingan Rabu dini hari, MU vs PSG 0-2 (kemenangan PSG) dan Roma 2 - 1 Porto, malam ini (Kamis dini hari) nanti, giliran duel Ajax vs Real Madrid ( RCTI ) dan Tottenham vs Dortmund.

Usaha Real Madrid mempertahankan gelar juara Liga Champions untuk kali keempat musim ini akan diuji oleh raksasa Belanda, Ajax Amsterdam.

Baca: LIVE LIGA CHAMPIONS - Jadwal Siaran Langsung: Man United, Real Madrid, PSG, AS Roma dan Tim Lainnya

Penyerang Real Madrid, Marco Asensio, merayakan golnya dengan memeluk Sergio Ramos (JAVIER SORIANO/AFP)

Pertemuan keduanya akan terjadi pada babak 16 besar di Amsterdam Arena, Rabu (13/2/2019).

Laga ini akan disiarkan langsung oleh RCTI, Kamis (14/02/2019) mulai pukul 03.00 WIB.

Menilik sejarah pertemuan dan performa kedua tim akhir-akhir ini, Real Madrid diprediksi tidak akan menemui kesulitan meski harus bertanding di kandang lawan.

Dalam lima pertandingan Liga Spanyol terakhir, Real Madrid sukses mencatat lima kemenangan beruntun dan kini bertengger di peringat dua klasemen.

Sementara itu, Ajax Amsterdam sedang dalam performa tidak konsisten di Liga Belanda.

Laga ini akan disiarkan langsung oleh RCTI, Kamis (14/02/2019) mulai pukul 03.00 WIB.

Ajax hanya menang bisa menang dua kali, seri sekali, dan dua kali kalah.