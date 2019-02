SEDANG BERLANGSUNG - LIVE BOLA Ajax vs Real Madrid Kick-off Pukul 03.00 WIB, Cek Link Live Streaming

TRIBUN-MEDAN.COM - SEDANG BERLANGSUNG - LIVE BOLA Ajax vs Real Madrid Kick-off Pukul 03.00 WIB, Cek Link Live Streaming

Saksikan laga Liga Champions Kamis Dini Hari Ajax vs Real Madrid (LIVE RCTI) dan Tottenham vs Dortmund.

Duel Liga Champions malam ini mempertemukan tim elite yakni Ajax vs Real Madrid dan Tottenham vs Dortmund.

Jadwal Liga Champions Rabu malam atau Kamis (14/2/2019) dini hari akan disiarkan langsung RCTI.

Setelah MU vs PSG yang berakhir 0-2 untuk kemenangan PSG dan Roma 2 - 1 Porto, malam nanti giliran Ajax vs Real Madrid ( RCTI ) dan Tottenham vs Dortmund.

Dilansir Tribunjogja.com dari Kompas.com, Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, menilai timnya saat ini tetap berstatus favorit juara Liga Champions.

Hal ini diutarakan Courtois jelang laga leg pertama babak 16 besar antara Ajax Amsterdam versus Real Madrid.

Menurut Courtois, Real Madrid dan Liga Champions adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Untuk itu status favorit juara masih melekat di Real Madrid meski musim ini sempat terseok di kompetisi domestik.

Striker Real Madrid Gareth Bale (FOto/FRANCK FIFE/AFP)

"Saya pikir mempertahankan gelar (Liga Champions) empat tahun berturut-turut sangat terbuka musim ini," kata Courtois dikutip dari situs web UEFA, Rabu (13/01/2019).