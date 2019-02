TRIBUN-MEDAN.com - Foto Mesra Marion Jola & Julian Jacob, Pose Tema Valentine, Riasan Wajah Marion Jola Jadi Sorotan

Marion Jola dan Julian Jacob lakukan pemotretan couple dengan judul 'I Love You, Until Your Reflection in The Mirror is Mine'.

Gimana gayanya?

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol lakukan pemotretan dalam bertema valentine.

Bersama Julian Jacob, Marion berfoto couple dengan judul 'I Love You, Until Your Reflection in The Mirror is Mine'.

Seperti judulnya, dalam foto kali ini mereka menggunakan kaca sebagai salah satu properti.

"Did sum photoshoot with @fdphotography90 for valentines day and also for showing off my boyfriend who is so Park Hyung Sik look alike in this pict (emoji)."

Tampak Marion Jola mengenakan dress beludru warna biru tua.

Sementara itu, Jullian Jacob mengenakan turtle neck bewarna hitam.

"I LOVE YOU, untill your Reflection in the mirror is Mine"

#STARRING @lalamarionmj @julianjacs #lensedbyfandyfd @fandy_the @fdphotographyofficial @fdphotography90 #makeup @makeupbyharis #hair @iis_marlina #gown @jacob_wil #suit @dhanstbydhanny #fdphotographystudio #fdphotography #fdcouple #fdphotographystudio2019

Capture Using @canon.indonesia 1 DX mark II | Lighting by GODOX from @doss.id."

Berbagai pose pun mereka lakukan dengan tetap mendapatkan refleksi alias bayangan di cermin.

Sang MUA pun mengunggah riasan Marion Jola untuk pemotretan bareng FD Photography ini.

Tak gunakan banyak warna, Marion Jola dirias dengan warna-warna natural yang warm untuk pemotretan kali ini.

Marion Jola dan Julian Jacob (Instagram Marion Jola/ Instagram Julian Jacob)

