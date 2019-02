Rina Nose Pamerkan Cincin Pertunangan, Cincin Emas dan Berlian Putih Tersemat di Jarinya

"Aku belum pernah menikah. Aku tidak mau bercerai. Bukan plin plan atau labil, tapi jujur apa adanya. Enggak mau menipu dan ingin meneguhkan jiwa."

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter dan komedian Nurina Permata Putri atau yang akrab disapa Rina Nose memamerkan foto cincin pertunangannya.

Foto cincin tunangan itu diunggah Rina Nose melalui Instagram @rinanose16 pada Kamis (14/2/2019).

Dalam unggahan itu, tampak Rina Nose memamerkan cincin emas dengan berlian putih yang tersemat di jari manisnya.

Wajah Rina Nose tampak tersenyum bahagia saat menunjukkan cincin tunangan itu.

Melalui caption unggahan tersebut, Rina Nose memberi keterangan bahwa ia telah bertunangan.

Rina Nose pamerkan cincin tunangan dan diberi ucapan selamat oleh sang mantan pacar, Fakhrul Razi. (Instagram/@rinanose16)

"(emoji hati dan cincin) #engaged," tulis Rina Nose.

Sontak unggahan itu langsung dibanjiri ucapan selamat untuk Rina Nose.

Di antara yang memberi ucapan selamat adalah sang mantan kekasih, penyanyi asal Brunei Darussalam, Fakhrul Razi.

"Heartiest Congratulations for Both Of You (Ucapan selamat paling tulus untuk kalian berdua-red) @rinanose16 & @josscy," tulis Fakhrul Razi dari akun Instagram @fakhrulllraziii.

Selain sang mantan pacar, ada beberapa rekan sesama selebriti yang memberikan ucapan selamat.