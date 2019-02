Pertama Kali Ikut Porprovsu 2019, Atlet Tenis Meja Thariq Umaeda Bidik Medali Emas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Atlet Tenis Meja Muhammad Thariq Umaeda membidik Medali perunggu bagi kota Medan dari nomor tunggal pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu 2019) bulan Juni mendatang.

Selain dari nomor tunggal, atlet yang baru pertama kali ikut Porprovsu ini juga membidik medali emas dari nomor ganda putra dan beregu.

"Bulan 6 ada Porprovsu, itulah agenda terbesarnya saya. Kalau untuk single target perunggu, minimal aku semi final. Kalau ganda putra kayaknya masih dapat medali emas sama beregu," ujarnya kepada Tribun, Sabtu (16/2/2019).

Saat ini kata Thariq, dirinya tengah fokus berlatih secara pribadi untuk mempersiapkan diri jelang Porprovsu 2019.

Tapi dalam waktu dekat, sambungnya, akan ada pemusatan latihan yang lebih intensif yang diselenggarakan oleh PTMSI Medan.

"Saat ini sendiri-sendiri kami sih, cuma nanti ada programnya pelatihan dari PTMSI kota Medan disatuin gitu, cuma belum jalan. Tahun lalu sudah dijalankan, cuma kan Porprov diundur, jadi diberhentikan dulu sementara," terang peraih Juara 2 tunggal putra Tenis Meja antar universitas se kota Medan 2018 dan Kejuaraan Terbuka Piala Gubsu 2016 ini.

Peraih Medali perunggu Porwilsu 2018 di Sergai ini juga menuturkan, empat bulan jelang Porprovsu, selain giat berlatih teknik baru, Dirinya juga rutin berlatih meningkatkan daya tahan dan kekuatan fisik.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kemampuan, atlet muda Kelahiran tahun 1999 ini juga turut berlatih tanding dengan rekannya.

"Persiapannya hampir tiap hari latihan malam, harinya Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Biasa main di Cikal USU dan PTM Sahabat. Kalau latihan teknik paling nambah-nambah teknik baru seperti teknik tingkat lanjut, soalnya lawan-lawan juga pada seimbang dan di atas juga. Kalau fisik lari-lari di lapangan Kartika, lalu push up, sit up, pull up," ungkap Juara tiga tunggal putra Invitasi tenis meja se kota Medan 2019 ini.

Lebih lanjut, kata Thariq, pada Porprovsu mendatang, dirinya berpeluang berhadapan dengan senior dari daerah lain dan lawan berat dari rekannya di PTMSI Medan.

Namun Thariq yang Tergabung di UKM tenis meja USU ini mengatakan tetap optimistis bisa mencapai targetnya tersebut. Karena itu, dirinya bertekad berlatih keras, apalagi dengan meraih medali di nomor tunggal dirinya akan berpeluang untuk bisa lolos ke ajang PraPON 2019.

"Lawan berat dari Labuhanbatu, Asahan, yang sudah pasti berat kali ini namanya Helmi. Ya usaha saja dulu. Sebenarnya tenis meja harus rutin latihan supaya bisa mahir. Harapannya bisa lolos ke PraPON 2019, untuk PraPON masih ada peluang 60%," kata peraih juara satu Porkot Medan tiga kali berturut-turut (2015-2017) ini.

