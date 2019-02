Rapidin Simbolon Disematkan Ulos dan Diberi Amanah Lewat ‘Uppasa’ Batak

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Dalam rangka hari jadi Samosir yang Ke-XV Pemkab Samosir bersama warganya bersinergi menggelar kegiatan di di Lapangan Limbong, Kecamatan Sianjur Mula-mula Samosir, Sabtu (16/2/2019).

Hal itu terlihat, ketika para warga Kecamatan Sianjur Mula-mula antusias memamerkan produk kekayaan alam lokal, baik buah-buahan, kuliner khas batak, serta hasil kerajinan tangan lainnya.

Amatan Tribun-Medan.com, menyemarakkan hari jadi Kabupaten Samosir ke-XV tersebut warga mengenakan kain ulos. Sehari sebelumnya, Rapidin juga telah mengunjungi Kecamatan Sitio-tio. Di Kecamatan-Sitio-tio Rapidin melihat kebutuhan masyarakat yang dapat menunjang perekonomian.

Dalam rangka menyongsong hari jadi ke ke-XV, Pemkab mengambil Tema "Tingkatkan Kualitas Kinerja dan Daya Saing Daerah Demi Samosir.

Selain Bupati Samosir, Rapidin Simbolon dan wakilnya, Juang Sinaga turut juga DPRD Samosir, Uspida, OPD Kabupaten Samosir, TP PKK, DWP, serta unsur Pimpinan Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Para Kepala Desa dan Jajarannya.

Sebelum acara Kenegaraan dimulai, serentak warga mengawali kebaktian gereja bersama Bupati Rapidin yang selanjutya diikuti berbagai atraksi kebudayaan. Para warga yang tergabung dalam kelopok seni terpacu unjuk diri atas kebanggaannya terhadap Tanah leluhurnya. Bahkan, Rapidin juga spontanitas manortor dan bernyanyi lagu opera bersama dengan pegiat seni daerah itu.

Rapidin pun memotong kue Ulang Tahun Pemkab Samosir bersama para Uspida dan tokoh masyarakat Kecamatan Sianjurmula-mula. Selanjutnya, dibagi-bagikannya kepada warga dengan cara menyuapkan.

Dalam kesempatan itu, Rapidin mendapat amanah sebalum akhirnya disematkan ulos oleh Penetua Adat, Ama Sandro Limbong. Dimulai dengan tabuhan gendang ‘Gondang Sahala Raja’ Ama Sandro pun menyematkan ulos ‘Si Torop Rambu’.

Aama Sandro menyampaikan petua-petuah Batak kepada Rapidin. Dia berharap, kedatangan Rapidin dan rombongan di sana dapat membawa dampak yang baik bagi Warga Kecamatan Sianjur Mula-mula.

“Kalau kami sampaikan nanti, sai gajjang ma barita uli, gajjang barita gabe. Ulos si Torop Rambu on parhitena nami martangiang tu Debata ma on asa sai dipargogoi Panggonggom (Pemerintah) di Kabupaten Samosir on. Tung pe so sude anon dapotan ulos robbongan ni bupati, naung dapotan uli ma sude. (Ulos Si Torop Rambu ini bagi kami adalah sebagai media doa kepada Sang Pencipta, ujar AMA Sandro Limbong