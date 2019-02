Semarak Imlek Citra Land Gama City, Diisi Barongsai hingga Dewa Rezeki

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Semarak hari raya Imlek masih terasa hingga saat ini. Masih banyak dekorasi imlek yang terpasang di fasilitas publik dan pusat perbelanjaan.

Suasana imlek yang sama juga sangat terasa di acara Imlek Prospereous 2019 yang diselenggarakan oleh CitraLand Gama City

Jalan Boulevard Barat Raya No.Kav. 1, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang , Minggu (17/2/2019).

Dalam acara ini dihadirkan barongsai, performace kecapi, live music, oriental singer, dan juga Dewa Rezeki. Tak hanya menyaksikan pertunjukan, beberapa pengunjung juga mengikuti lomba seperti lomba mewarnai dan lomba karaoke lagu mandarin. Aneka hidangan khas Imlek juga disediakan untuk pengunjung acara yang diselenggarakan di Orchard Road CitraLand Gama City ini.

"Setiap tahun kita memang menggelar acara seperti ini untuk merayakan Imlek dan Cap Go Meh. Konsepnya masing-masing tahun beda. Tahun sebelumnya kita buat indoor tapi tahun ini kita bikin event lapangan. Karena kita ingin menunjukkan ke konsumen bahwa lingkungan kita sudah jadi," kata Division Head of Planning and Design CitraLand Gama City Medan, Indah Novita Sari, ST, MT

Indah menyatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana setiap acara Imlek mereka selalu mendatangkan artis, tahun ini lomba-lomba dipilih agar ada interaksi yang baik mengingat sudah banyak orang yang tinggal di kawasan perumahan.

"Harapannya selain kita bisa memperkenalkan kepada orang lingkungan perumahan ini sudah jadi, kita juga ingin menarik orang untuk lebih kenal CitraLand lagi. Dan memang kita sudah terima hampir 1100 unit rumah hingga saat ini," ujarnya.

Ia menambahkan fasilitas-fasilitas penunjang CitraLand Gama City juga telah dibuka seperti club house yang dilengkapi dengan restaurant, ruang serba guna, kolam renang dewasa semi olympic-size, Jacuzzi dan kolam renang anak yang dilengkapi dengan wahana bermain air anak, jogging track menyusuri danau-danau tematik, pedestrian dengan konsep orchard road di komersial area.

"Kita juga ada promo Imlek yaitu angpao sampai dengan 100 juta rupiah, free CCTV, free Water Heater, free AC dan banyak hadiah menarik lainnya khusus pembelian unit rumah, ruko dan kavling di CitraLand Gama City bulan ini," ujarnya.

Kat Indah CitraLand Gama City dikembangkan oleh developer berpengalaman Ciputra Group yang tepat pada tahun 2019 ini memasuki tahun ke 15 di kota Medan. CitraLand Gama City merupakan proyek residensial kedua Ciputra Group di Kota Medan dengan Luas 211.57 hektar.

Memasuki kawasan CitraLand Gama City pengunjung akan disambut dengan Fly over selebar 30 meter dan gerbang utama yang terinspirasi dari kemewahan Grande Arche La Defence, Prancis setinggi 20 meter.