Francis Ngannou hanya Butuh Waktu 26 Detik Kalahkan Mantan Juara Kelas Berat UFC Cain Velasques

TRIBUN-MEDAN.com - Kembalinya Cain Velasques pada pertarungan Ultimate Fighting Championship ESPN 1 di Taking Stick Resort Area, Phoenix, Arizona (Minggu, 17/2/2019) tidak berjalan sesuai rencana.

Mantan juara kelas berat UFC itu kalah dengan KO oleh Francis Ngannou, hanya 26 detik setelah memasuki babak pertama.

Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa Velasquez tampaknya melukai lututnya yang masih belum benar-benar pulih.

Lutut Velasquez tertekuk ketika dia memberikan pukulan pendek menggunakan tangan kanan ke arah Ngannou.

Dia terjatuh ke kanvas, dan Ngaannou memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan serangan ground and pound untuk mendapatkan hasil akhir.

Velasquez tampaknya mengalami masalah dengan lututnya selama latihan terbuka awal pekan ini.

Hal ditunjukkan dalam sebuah video latihannya yang terekam di akun The Mac Life. Jadi mungkin itu berhubungan dengan pertandingan.

Mungkin juga bahwa pemain berusia 36 tahun itu tidak bisa menerima pukulan cepat tepat yang Ngannou layangkan, hingga dia terjatuh.

Ngannou telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk menaklukkan Cain Velasquez yang agung dalam 26 detik.

(*) Artikel ini sudah terbit di MMA mania dengan judul Highlights! Cain Velasquez injures knee, finished in 26 seconds by Francis Ngannou at UFC Phoenix

(cr12/tribun-medan.com)