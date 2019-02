Maia Estianty Unggah Kalimat Monohok Singgung Masa Lalu, Netizen Kaitkan Dengan Nasib Ahmad Dhani

TRIBUN-MEDAN.com-Artis musik Maia Estianty belakangan kerap mengunggah kata-kata bijak dalam akun Instagram miliknya, @maiaestiantyreal.

Pada postingan terbarunya, Maia mengunggah sebuah gambar yang bertuliskan tentang 'konsekuensi'.

"Semua perbuatan manusia ada konsekuensi yang dibayar di depan. Baik ya dibayar baik, buruk ya dibayar buruk," tulis Maia seperti dikutip Kompas.com, Selasa (19/2/2019).

Maia menambahkan bahwa dia percaya apa pun yang dilakukan oleh manusia, pasti akan ada ganjarannya pada masa depan.

"Jangan kita pikir bahwa apa yang kita lakukan tidak diperhitungkan oleh Pemilik Alam Semesta. Semua akan dikembalikan kepada manusianya di masa depan...," tulis Maia sebagai keterangan gambar itu.

Maia Estianty, Dul Jaelani, Ahmad Dhani. (Instagram)

Istri dari pengusaha Irwan Mussry ini pun berharap agar manusia tak pernah takut menghadapi orang lain yang berniat buruk.

"Jadi mau berbuat baik atau buruk? Dan jangan pernah takut jika ada yang berbuat buruk kepadamu, karena itu akan kembali kepada dirinya. SABAR is THE BEST !!! #maiaestianty #diarymaia #quoteoftheday #semakintuasemakinbahagia #selfreminder," tulis Maia lagi.

Dalam kolom komentar postingan Maia itu, warganet lantas memunculkan dugaan-dugaan. Beberapa di antara mereka curiga bahwa kata-kata bijak ini sengaja dibuat untuk mantan suami Maia, Ahmad Dhani.

"Masih terkenang ahmad dhany kah bunda?" Tulis akun @syarifah_skincareandherbal.

"Move in dong say!!!" jawab Maia.

Diketahui kini Ahmad Dhani ditahan di rutan Medaeng, Sidoarjo. Ahmad Dhani saat ini tengah menjalani proses peradilan perkara pencemaran nama baik akibat Vlog Idiot.

Dalam sidang dakwaan pekan lalu, jaksa mendakwa Ahmad Dhani melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Maia Estianty: Semua Perbuatan Manusia Ada Konsekuensi yang Dibayar di Depan"