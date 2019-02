Aplikasi Jenius Milik BTPN Hadir di Medan, Ajak Masyarakat untuk Melek Digital

TRIBUN-MEDAN.com- Setelah diperkenalkan di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Malang, Jenius, solusi life finance untuk masyarakat melek digital atau digital savvy resmi hadir di Medan.

Jenius terus berkomitmen memperluas layanan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan yang lebih baik.

“Masyarakat Kota Medan dapat mengunduh aplikasi inovatif Bank BTPN ini di App Store atau Google Play Store, ataupun dengan mengunjungi booth Jenius yang berada di Plaza Medan Fair, Manhattan Times Square, dan Centre Point Medan,” ujar Digital Banking Head BTPN, Peterjan van Nieuwenhuizen, Rabu (20/2/2019).

Ia menjelaskan, sebagai kota paling besar di Sumatera, Medan memiliki masyarakat dengan gaya hidup yang terus berkembang.

“Lokasinya yang strategis didukung oleh perkembangan infrastruktur yang kian baik, membuat Medan menjadi kota metropolitan di bagian barat Indonesia yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat digital savvy, termasuk dari luar Sumatera,” jelasnya.

Ia menerangkan, hal tersebut turut mendorong tumbuhnya kebutuhan digital savvy di Medan akan layanan finansial yang semakin lengkap.

“Jenius percaya bahwa disadari atau tidak, setiap keputusan dalam hidup memiliki konsekuensi terhadap aspek finansial,” terangnya.

Ia menuturkan, kehadiran Jenius sebagai solusi life finance yang mudah, cerdas, dan aman bagi masyarakat digital savvy di Medan melalui integrasi antara elemen gaya hidup dan finansial akan membantu mereka mengambil keputusan dengan lebih bijak.

Value Proposition and Product Head, Deputy Head of Digital Banking BTPN, Irwan Sutjipto Tisnabudi, menjelaskan fitur-fitur unik Jenius yang terus dikembangkan melalui semangat kokreasi bersama masyarakat digital savvy yang dibawa sejak awal.