Sang Kekasih Berulang Tahun, Maudy Ayunda Unggah Foto Romantis

Maudy Ayunda mengunggah foto ia sedang memeluk sang kekasih. Ia juga mengucapkan kalimat manis sekaligus romantis.

TRIBUN-MEDAN.com - Maudy Ayunda (24) kini tengah berbahagia.

Pasalnya sang kekasih, Arsyah Rasyid, Selasa (19/2/2019) berulang tahun ke-29.

Pasangan beda usia 5 tahun sudah berpacaran sejak tahun 2015 silam.

Hingga kini, keduanya selalu terlihat mesra di berbagai kesempatan.

Pun saat Arsyah berulang tahun, Maudy mengunggah foto ia sedang memeluk sang kekasih.

Ia juga mengucapkan kalimat manis sekaligus romantis berbahasa Inggris.

This man right here turns 29 today.

Happy birthday, love.

Here’s to making the most of your last year as a twenty-something

With a smile like yours,