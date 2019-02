Temuan Dorendheat Shoes, Penghilang Bau dan Panas di Kaki Buatan Siswa SMA Ikuti MTE di Malaysia

Delegasi SMA YPSA mengikuti Malaysia Technology Expo (MTE) 2019, The 18th International Expo on Inventions and Innovations pada tanggal 21-23 Februari 2019 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur-Malaysia, Selasa (19/2/2019).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz, MPsi Psikolog, melepas keberangkatan delegasi SMA YPSA mengikuti Malaysia Technology Expo (MTE) 2019, The 18th International Expo on Inventions and Innovations pada tanggal 21-23 Februari 2019 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur-Malaysia, Selasa (19/2/2019).

Hj Rizki Fadilah Raz meminta agar siswa-siswi SMA mempersiapkan segala keperluan dan kebutuhannya di sana.

"Selain persiapan presentasi produk, kalian juga harus mempersiapkan mental dan kesehatan karena akan jauh dari keluarga dan tanah air. Sesampai di sana perhatikan sikap dan disiplin kalian, tunjukkan kita orang Indonesia juga punya karakter," kata Miss Kiki sebutan akrab Sekum YPSA ini.

Kepala SMA YPSA Bagoes Maulana MKom mengatakan saat acara pelepasan ini merupakan salah satu misi SMA YPSA yakni membawa pelajar SMA YPSA ke kompetisi internasional dan membiasakan siswa dalam proses berpikir kritis untuk melakukan penelitian - penelitian.

"Alhamdulillah kemarin penelitian siswa kita diterima panitia Malaysia Technology Expo. Siswa-siswi SMA Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah yang akan berangkat atas nama 1. Aditya Fauzan Nasution (kelas X US A), Fakhri Bonatua Manurung (kelas X US A), Muhammad Altaf (kelas X US A), Sarah Dina Tanjung (kelas X US A), Zahra Athifah (kelas X US A), dengan guru pendamping penelitian Dicky Mahaputra Tarigan dan Hermansyah," kata Bagoes.

Dicky Mahaputra Tarigan, selaku guru ekskul penelitian SMA YPSA, siswa SMA YPSA ini membuat produk Dorendheat Shoes yakni produk yang dibuat untuk menghilangkan bau dan panas di kaki.

"Dengan memanfaatkan sodium polyacrylate, daun sirih, dan aromaterapi. Daun sirih sendiri mengandung fenol yang dapat mengusir bakteri actynomycetes yang merupakan penyebab bau pada sepatu dan kaki. Sedangkan aromaterapi memiliki 4 macam wewangian, yaitu melati, lavender, kopi dan jeruk sebagai wewangian agar sepatu dan kaki tetap harum," ungkapnya.(*)