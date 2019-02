Cassandra Lee Bikin Curhatan tentang Krisis Kepercayaan Diri dan Unggah Foto Sedang Menangis

Cassandra Lee mengunggah foto dirinya sedang menangis. Melalui fotonya, ia ingin menyampaikan pesan kepada setiap orang yang memiliki haters.

TRIBUN-MEDAN.com - Pesinetron muda Cassandra Lee (17) tiba-tiba mengunggah foto dirinya sedang menangis.

Foto itu diunggah Senin lalu (18/2/2019) saat ia berada di Inggris.

Ternyata lewat foto-fotonya itu, kekasih Randy Martin ini ingin menyampaikan pesan kepada setiap orang yang memiliki haters.

Dalam tulisan berbahasa Inggris, Cassandra juga meminta para penggemar untuk mencintai diri sendiri.

Berikut postingan lengkapnya.

"So I know these pics might be worrying to my fans but I assure you guys I’m fine ,

I just thought these words I’m about to say needed to be heard ,especially by those who (like me ,and a lot of my friends) are experiencing low self esteem and are just having trouble with their self confidence .

"Aku tahu foto-foto ini mungkin membuat penggemarku khawatir, tapi aku jamin aku baik-baik saja, Aku hanya berpikir bahwa kata-kata yang aku sampaikan ini harus didengar, terutama untuk mereka (yang mencintaiku dan teman-temanku) yang tidak percaya diri dan memiliki masalah dengan kepercayaan diri."

"I know it’s hard to love yourself especially when you have other people hating on you ,which is exactly why you shouldnt be hating yourself ,you cant change how other people feel about you but you can change how you feel about yourself .

I have had trouble with self love for so many years ,and I still am , and just to be clear it is OKAY to love yourself ,self love is NOT arrogance or ‘kepedean’ ok .