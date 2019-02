Link LIVE STREAMING Chelsea va Malmo, Live RCTI Liga Eropa Kick-off Pukul 03.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.COM -- Liga Eropa hari ini, Jumat (22/2/2019), menyajikan laga menarik yang mempertemukan antara Chelsea vs Malmo.

Duel Chelsea vs Malmo bisa disakskikan via live streaming RCTI, kick off mulai pukul 03.00 WIB.

Pertandingan chelsea vs Malmo bakal disiarkan secara langsung dari Stamford Bridge Stadium via streaming

ponsel kalian.

Dikutip dari berbagai sumber pada Kamis (21/2/2019) Chelsea perlu segera melupakan kekalahan pahit dari Manchester United di Piala FA.

Dan Chelsea harus segera mengalihkan fokus untuk memastikan kelolosan ke babak 16 besar.

Chelsea baru saja disingkirkan Manchester United di putaran kelima Piala FA.

Main di Stamford Bridge, pasukan Maurizio Sarri ditekuk Red Devils 0-2.

Chelsea tampil mengecewakan, hanya N'Golo Kante dan Eden Hazard yang bermain bagus, tapi itu tak cukup untuk mengdindarkan timnya dari kekalahan.