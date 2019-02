Wanita Cantik Ini Doyan Makan Kutu Hidup Tiap Hari hingga Pilih Beternak Kutu, Ini Videonya

TRIBUN-MEDAN.com - Wanita California ini memiliki cara unik untuk mencegah pertumbuhan kanker dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yakni dengan menelan sekitar lima kutu Cina hidup setiap hari.

Marcela Iglesias, ibu dari tiga anak dari Los Angeles, California, percaya bahwa mengkonsumsi kutu Cina hidup setiap hari bisa menjadi cara terbaik untuk mencegah kanker, mengobati rasa sakit kronis, radang sendi dan berbagai masalah pencernaan.

Kutu dipercaya mampu melepaskan racun coleotoxin, yang oleh penelitian 2011 yang disebutkan mampu mengurangi pertumbuhan sel tumor hingga lebih dari 70 persen.

Meski sudah banyak yang melakukan penelitian, tetapi Iglesias tidak benar-benar peduli. Meskipun serangga tidak benar-benar membantu mencegah kanker, hewan itu adalah sumber protein yang hebat.

Wanita kelahiran Argentina itu bahkan membiakkan kutu China di ruang tamunya dan mengklaim bahwa pemeliharaannya sangat mudah.

Mereka ditempatkan di sebuah wadah kecil. Dia hanya harus mengganti potongan roti, gandum, dan selada sesekali.

Hewan itu berkembang biak dengan cepat, membuat Marcella selalu memiliki persediaan yang melimpah.

Sejak memakan kutu, teman-teman Marcella menganggapnya kotor. Tapi dia justru tidak merasakan hal yang berbeda.

"Bug ini memiliki banyak manfaat kesehatan, tidak hanya untuk menyembuhkan kanker tetapi juga arthritis, sakit kronis, masalah pencernaan dan banyak lagi. Di Asia sangat populer memakan serangga," kata Marcela Iglesias kepada Storytrender.

Marcela baru mulai mengonsumsi kutu sejak dua bulan lalu, dikenalkan oleh seorang dekatnya yang sedang berjuang melawan kanker.

Dibanding menjalani pengobatan kemoterapi yang menyakitkan, temannya lebih memilih memakan 40-50 kutu hidup sehari.

Sekarang, setelah 6 tahun, dia dinyatakan bersih dari kanker.

Sementara Marcella, dia mengonsumsi lebih sedikit, karena tidak mengalami sakit apapun.

