Kenyang Pengalaman Jadi Musisi, Rani Jambak Baru Rilis Single Pertama Berjudul Nature

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Melahirkan sebuah karya agar bisa dinikmati semua kalangan memang menjadi hal yang selalu ingin dicapai oleh setiap musisi. Kepuasan para seniman pun seringkali bertambah saat hasil ciptaannya itu mampu merubah kehidupan, ikut memberikan inspirasi, seiring dengan pesan yang tersirat di dalam karyanya.

Musisi asal Sumut (Sumatera Utara), Rani Jambak memiliki beragam pengalaman dalam dunia musik. Sejak Rani duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) ia sudah bergabung dalam group band dengan aliran musik rock. Seiring berjalannya waktu, saat masa perkuliahannya, ia beralih ke Nu Metal, selanjutnya Jazz, Pop, hingga World Music.

"Dari kecil saya memang suka bernyanyi, saya gabung sama group band, ikut lomba, ikut kompetisi. Pengalaman bermain pada wilayah World Music (tradisi) membuat saya ingin bereksplorasi dengan bunyi, melodi dan ritme yang sangat beragam, khususnya musik tradisi dari Indonesia," ujar Rani.

Dengan berbagai eksperimen, akhirnya ia pun menyelesaikan lagu berjudul Nature. Dalam lagunya ini ia bercerita tentang keresahannya terhadap alam dan lingkungan.

Lagu Nature ini menjadi single pertama yang Rani rilis pada Juli 2018.

Penampilan Rani Jambak dalam program ISLA di Sydney (Istimewa)

"Pada lagu ini, saya memainkan Aboriginal Clap sticks namun memakai pola ritem yang biasa dimainkan pada perkusi Melayu, Rebana. Pesan pada lagu ini, saya ingin mengajak para pendengar untuk lebih menghargai alam. Mungkin kita bisa memulai dari gerakan kecil, seperti tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai," ucapnya.

Sebelumnya, Rani juga seorang sarjana Universitas Negeri Medan dari Fakultas Seni dan Bahasa dengan program studi pendidikan musik. Lalu ia pun juga sudah menyelesaikan kuliah S2-nya di Macquarie University, Faculty of art-Department of Media, Music, Communication and Cultural Studies di Australia selama satu tahun enam bulan.

Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk program master ini menajamkan pengetahuannya mengenai produksi musik, terutama terkait teknik penggunaan software, teknik-teknik rekaman dan lainnya.

Rani juga pernah tampil dihadapan Walikota Sidney, Australia dengan membawakan lagu Nature yang diikuti dalam arassement musik aborigin yang dikolaborasi dengan ritme rebana Melayu.

"Alhamdulillah, saya dapat beasiswa dari LPDP, saat saya di Australia, saya pernah tampil dihadapan Walikota Sidney dengan membawakan lagu Nature," katanya.