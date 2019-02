Pemotretan Bareng, Aurel Hermansyah Bikin Unggahan Berisi Kalimat Haru untuk Ashanty

Lewat unggahan terbarunya, Ashanty justru memamerkan hasil pemotretan terbaru bersama sang anak, Aurel Hermansyah.

TRIBUN-MEDAN.com - Anang dan Ashanty nampaknya cukup santai menghadapi masalah dengan drummer SID, Jerinx.

Meski Jerinx terus-terusan meluapkan emosinya di media sosial soal perseteruannya dengan Anang dan Ashanty,.

Keluarga yang biasa disebut A6 ini terlihat tak mau berlarut-larut bermasalah dengan Jerinx.

Lewat unggahan terbarunya, Ashanty justru memamerkan hasil pemotretan terbaru bersama sang anak, Aurel Hermansyah.

Ashanty dan Aurel nampak berdandan ala noni Belanda.

Ternyata pemotretan tersebut adalah hasil jepretan dari Anang Hermansyah.

Sembari mengunggah foto terbaru, Ashanty juga menuliskan caption foto yang menarik perhatian.

Keterangan foto yang ditulis Ashanty dalam bahasa Inggris dan memiliki makna mendalam.

"Tough times never last, but tough people do...Good morning..

(masa-masa sulit tidak akan pernah berakhir,