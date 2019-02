Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2019, Bohemian Rhapsody Borong 4 Piala

TRIBUN-MEDAN.com-Malam penganugerahan Piala Oscar telah berhasil digelar, Senin pagi waktu Indonesia (25/2/2019).

Acara tersebut digelar di Gedung Dolby Theatre Los Angeles, Amerika Serikat.

Green Book membawa pulang Piala Oscar untuk Best Picture.

Kemudian film biografi dari Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody menggondol empat piala sekaligus.

Regina King, Mahershela Ali, Rami Malek, dan Olivia Colman adalah sederatan aktris dan aktor yang memenangi kategori akting.

Berikut tim Grid.ID himpun para pemenang Academy Awards 2019, dilansir dari Oscar.go.com.

Performance by an actor in a leading role nominees:

Rami Malek in BOHEMIAN RHAPSODY

Performance by an actor in a supporting role nominees:

Mahershala Ali in GREEN BOOK

Performance by an actress in a leading role nominees:

Olivia Colman in THE FAVOURITE

Performance by an actress in a supporting role nominees:

Regina King in IF BEALE STREET COULD TALK