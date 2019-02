Masih Heboh Lepas Hijab, Salmafina Sunan Kali Ini Bicara soal Pacar yang Berprofesi CEO

"Bener-bener deh netizen islami mulut kalian sembarangan banget dan saya gak sekuat itu ternyata. Even saya posting foto selfie terakhir saya aja, mulut kalian itu jahat banget. Nanti mantan suami lah dibawa2 apalah apalah....,"

Salmafina Sunan

TRIBUN-MEDAN.com - Salmafina Sunan tampaknya sudah sangat gerah dengan berbagai komentar miring yang ditujukan untuknya.

Usai memutuskan untuk melepaskan hijabnya, kini ia mempersilahkan netizen untuk meng-unfollow akun Instagramnya.

"Kalau mau unfollow silahkan tidak usah pakai afwan afwan tapi ujungnya nyakitin hati orang", tulis Salma pada akunya @salmafinasunan.

Sebelumnya Salmafina yang juga putri pengacara kondang Sunan Kalijaga ini telah meminta kepada pengikutnya di media sosial agar menghargai keputusannya tersebut.

"With all of my heart im sorry if i cannot keep up"

"Respect my decision please"

(Dengan segenap hatiku aku minta maaf jika aku tidak bisa mejaga ini. Hargai keputusanku)," lanjutnya.

Pasalnya selama ini Salmafina merasa tidak nyaman jika disudutkan persoalan agama oleh beberapa netizen.

"Bener-bener deh netizen islami mulut kalian sembarangan banget dan saya gak sekuat itu ternyata.