Spider-Man: Into the Spider-Verse Jadi Film Animasi Terbaik Oscar 2019, Lihat Daftar Nominasinya

Spider-Man: Into the Spider-Verse(Sony Pictures Animation)

Dalam ajang tersebut, film itu juga menggeser animasi Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, dan Ralph Breaks the Internet.

TRIBUN-MEDAN.com - Film animasi Spider-Man: Into the Spider-Verse dinobatkan sebagai Animasi Terbaik atau Best Animated Feature Film dalam Academy Awards 2019, Minggu (24/2/2019).

"Dan pemenang Oscar untuk Animated Feature Film adalah... Spider-Man: Into the Spider-Verse," tulis akun Twitter @TheAcademy, seperti dikutip Kompas.com, Senin (25/2/2019).

