Syahrini dan Reino bakal Menikah, Inilah Doa yang Pernah Diuntai Luna Maya saat Putus

Luna Maya dengan tulus mendoakan agar Reino Barack menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Sebelum ramai dikabarkan bakal menikahi Syahrini, Reino Barack 5 tahun pacaran dengan Luna Maya.

Reino Barack dan Luna Maya diketahui putus sejak akhir tahun 2018 lalu.

Putusnya mereka diketahui dari postingan Luna Maya di Instagramnya.

Luna Maya pernah mengunggah kalimat perpisahan ketika putus dari Reino Barack.

Luna Maya mengucapkan terimakasih atas 5 tahun hubungan mereka.

Ia juga dengan tulus mendoakan agar Reino Barack menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship,

sorry for everything wrong I’ve done,

and thank you for your wonderful support,

it’s always a blessing to have you in my life,