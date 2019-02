10 Lokasi Syuting Film yang Bangunannya Masih Bertahan hingga Kini, Yuk Lihat Foto-fotonya

Seorang seniman bernama Andrea David yang dikenal dengan panggilan Andrea mengungkap deretan lokasi syuting film luar negeri yang populer dan bangunannya masih bertahan hingga sekarang melalui potret cetakan foto.

TRIBUN-MEDAN.com - Banyak orang bertanya-tanya dimana lokasi syuting film luar negri yang sangat populer seperti Harry Potter, Home Alone, hingga Fast and Furious yang diperankan oleh artis papan atas.

Dia mengambil potret dengan cetakan foto yang ia taruh di lokasi kejadian yang ada dalam adegan film.

Berikut TribunTravel membagikan potret lokasi syuting film luar negri yang bangunannya masih berdiri hingga sekarang yang dikutip dari laman brideside.me.

1. Harry Potter, kastil Hogwarts - difilmkan di Kastil Alnwick, Inggris

2. Home Alone 2 - difilmkan di luar The Plaza Hotel di New York City

3. When Harry Met Sally - difilmkan di Katz's Delicatessen di New York City

4. The Beatles - berlokasi di luar Abbey Road Studios di St. John's Wood, London

5. Teori Big Bang - difilmkan di Taman Area Alam Vasquez Rocks di California

6. Bride Wars - difilmkan di Fairmont Copley Plaza Hotel di Boston