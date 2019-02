Dessyinta Banurea Ngaku Belum Puas Walau Raih Emas dalam USU Open Karate 2019

Dessyinta Banurea (kiri) saat bertarung pada perebutan kategori Best of The best melawan karateka asal Malaysia pada Kejuaraan USU International Open Karate Championship 2019

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Atlet Karate asal Medan, Dessyinta Banurea menjadi salah satu dari belasan kontingen USU yang berhasil menyabet medali emas di nomor perorangan pada ajang USU Internasional Open Karate Championship (USUIOKC) 2019.

Event tersebut digelar di Pardede Hall Medan dan Gelanggang Mahasiswa USU dari tanggal 22-24 Februari 2019.

Di Final, Dessyinta yang turun di Kelas senior Kumite +68 kg berhasil mengalahkan Putri Nafadila yang juga karateka perwakilan Polmed dengan skor cukup telak.

"Final sama Putri Nafadila dari Polmed. Skornya 8-0," ujarnya kepada Tribun Medan , Selasa (26/2/2019).

Namun kata Dessyinta, meski dirinya berhasil meraih medali emas di kelasnya, atlet Forki Sumut kelahiran 1996 itu mengaku belum puas.

Pasalnya, Dessyinta belum bergasil meraih predikat Best of The best (BoB) kelas kumite senior Putri.

Perebutan Predikat best of The best, kata Dessyinta merupakan laga lanjutan yang mempertemukan para juara satu dari tiap kelas senior Putri yang dipertandingkan.

Namun Pada laga perebutan predikat BoB tersebut, dirinya harus mengakui keunggulan atlet dari Royal Malaysia Police Karate.

"Tetap bersyukur, tapi masih Belum puas sih, karena pengennya dapat yang terbaik kemarin best of The best nya, tapi malah gak dapat. Perebutan BoB kalah skor 4-2," ungkap Mahasiswi sastra Inggris USU stambuk 2014 ini

Setelah ini, lanjut Dessyinta, dirinya akan kembali berlatih untuk mengikuti ajang selanjutnya yakni seleksi daerah menuju piala KASAD 2019.

Karena itu perhelatan USU Internasional Open Karate Championship 2019 kali ini dijadikannya sebagai ajang uji coba untuk persiapan seleksi dengan target mampu lolos mengikuti Kejurnas Forki Piala KASAD di Kalimantan Selatan (Kalsel).

"USU open ini buat jadi kayak Try out gitu, karena kan Minggu depan mau ada pertandingan lagi seleksi piala KASAD. Latihan rutin, cuma kemarin sama hari ini masih rest, besok sudah mulai latihan. Mudah-mudahan bisa lolos, jadi bisa bawa nama Sumut," pungkas Peraih Juara 1 kumite +68 kg senior putri Gothenburg Open Swedia 2018

