Fakta Terbaru Syahrini dan Reino Barack - Terkuak Daftar Artis yang Datang hingga Tempat Akad Nikah

TRIBUN-MEDAN.com - Gencar kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack makin menemukan titik terang dengan beredarnya foto dan video yang membenarkan kabar tersebut.

Seperti hari ini, Senin (25/2/2019) desainer kondang Hengki Kawilarang yang baru saja mengunggah foto Syahrini mengenakan gaun pernikahan.

Tak hanya itu, beberapa fakta lain seperti video keberangkatan rekan-rekan terdekat Syahrini ke Jepang hingga video penampakan tempat gelaran akad nikah juga terungkap.

Dilansir dari berbagai sumber, SURYA.co.id kemudian merangkum sejumlah fakta itu seperti berikut ini.

1. Desainer Unggah Foto Syahrini Bertagar #Pernikahan

Di tengah kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack yang ramai diperbincangkan, desainer Hengki Kawilarang secara blak-blakan mengunggah foto Syahrini yang disebut-sebut tengah memakai gaun pernikahan

Seperti diketahui, Syahrini ramai dikabarkan akan menikah dengan Reino Barack di Tokyo Jepang pada 27 Februari 2019, namun hingga kini keduanya belum memberikan klarifikasi

Melalui akun Instagram @hengkikawilarang_designer, Hengki menulis harapan dan doanya yang diunggah bersama sebuah foto Syahrini sedang berpose dengan gaun berwarna coklat muda yang berhiaskan payet berkilauan.

"Dear @princessyahrini have a great moment in ur life ... this is it ..... berkah dunia akhirat in ur special days... lest counting the days," tulis Hengki seperti dikutip Surya.co.id dari Kompas.com, Minggu (24/2/2019).

Meski tak langsung mengungkapkan bahwa gaun ini akan digunakan Syahrini untuk pernikahannya, namun Hengki menambahkan tanda pagar, #pernikahan, #pengantin dan juga #Tokyo.