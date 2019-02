Luke Shaw Biang Kerok Gagalnya Mohamed Salah Cetak Gol ke Gawang Manchester United

Bek sayap Manchester United, Luke Shaw menyebut dirinya bisa tampil lebih baik lagi meskipun dirinya mampu menjadi man of the match pada laga melawan Liverpool.

TRIBUN-MEDAN.com-Bek sayap Manchester United, Luke Shaw menyebut dirinya bisa tampil lebih baik lagi meskipun dirinya menjadi man of the match pada laga melawan Liverpool di Old Trafford, Minggu (24/2/2019).

Luke Shaw mengakui jika permainannya mampu lebih baik lagi walaupun dirinya tampil sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Liverpool.

Shaw bahkan mampu mematikan pergerakan Mohamed Salah yang membuat Liverpool gagal mencetak gol.Salah tampak kesulitan untuk lepas dari kawalan ketat Shaw sepanjang pertandingan.

"Saya merasa jika kemarin bukan penampilan terbaik saya. Saya tahu kapan saya berada dalam kondisi terbaik," kata Shaw kepada ESPN yang dilansir oleh BolaSport.com.

"Saya tentu sangat senang dengan permainan saya, tetapi masih banyak yang bisa saya tunjukkan."

"Saya harus tetap fokus dan tetap menjaga kondisi saya agar dapat menampilkan performa yang terbaik karena saya masih cukup muda," ucap Shaw menambahkan.

Shaw memilih untuk merendah saat ditunjuk sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Liverpool di Old Trafford. Baginya saat ini, dirinya masih ingin berkembang lagi.

Performa apik Shaw musim 2018-2019 membuat dirinya mendapat perpanjang kontrak baru hingga 5 tahun ke depan.

Bek sayap kiri timnas Inggris tersebut musim ini telah bermasin secara reguler bersama Manchester United sebanyak 29 kali.