Titi Kamal dan Christian Sugiono Liburan ke Maldives, Lihat Potret Keseruan Mereka di Sana

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan seleb Christian Sugiono dan Titi Kamal kembali menikmati bulan madu untuk merayakan momen anniversary 10 tahun pernikahan.

Selama berbulan madu, Titi dan Tian kerap membagikan kegiatan liburan mereka lewat akun Instagram pribadinya.

Dilansir Tribun Travel lewat akun Instagram keduanya, @titi_kamall dan @csugiono, Titi dan Tian menikmati momen romantis selama bulan madu di Maldives.

Beberapa waktu yang lalu Titi, Tian, dan kedua buah hatinya telah lebih dulu merayakan anniversary pernikahan di Bali.

Liburan Titi dan Tian kemudian berlanjut ke Maldives untuk menikmati panorama alam yang eksotis selama di sana.

Banyak kegitaan yang mereka lakukan selama di Maldives, mulai dari bermain pantai, bersantai sambil menyaksikan bayi hiu, tinggal di resor mewah dekat pantai, hingga makan di restoran bersama ditemani dengan panorama laut biru.

Menariknya lagi, Maldives menjadi destinasi bulan madu bagi Titi dan Tian yang paling mengesankan.

Pasalnya, Titi dan Tian sebelumnya juga pernah berbulan madu di Maldives setelah menikah.

"Honeymoon starts........ now Seperti 10th yg lalu @csugiono," tulis Titi Kamal dalam kolom caption unggahannya.

Bagi Titi, Maldives menjadi bagian dari destinasi terbaiknya bersama sang suami sejak 2009 hingga 2019.

"My best part. Maldives 2009-Maldives 2019 with @csugiono #honeymoon #10thweddinganniversary #maldives #titidantian," tulis lewat kolom caption.