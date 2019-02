Binaragawan Pelihara 37 Chihuahua Setelah Berhasil Lewati Momen Putus Cinta

TRIBUN-MEDAN.com - Bobby Humphreys, seorang binaragawan dari Boonsboro, Maryland, sangat menyukai anjing, tapi tidak dengan mereka dengan ras kecil. Karena baginya, hewan peliharaan harus menggambarkan citra dirinya yang kekar.

Tetapi suatu hari semuanya berubah, dan hari ini Bobby tinggal bersama lebih dari dari 37 chihuahua yang menggemaskan.

Yakni saat dirinya bertemu dengan Lady, Chihuahua kecil yang sekarang dia anggap berhasil mengobati patah hati yang datang bertubi-tubi.

Pertama, ketika ia ditinggal oleh istri tercintanya pada malam tahun baru 2016 lalu. Tak lama dari kejadian itu, ia melukai bahunya di gym dan harus menjalani operasi.

Dia mulai minum dan depresi berat. Untung temannya, Constance Rogers ada di sana untuknya selama masa-masa sulit itu. Dan saat itulah dia bertemu Lady pertama kali.

"Suatu hari dia (Constance) mengirimi saya pesan, ‘Apakah kamu keberatan jika Lady tinggal sebentar dengan Anda karena saya diusir dari rumah saya dan saya tidak yakin ke mana saya akan pindah?’” kenang Bobby.

Selama empat bulan berikutnya, Bobby dan Lady menjadi semakin dekat. Mereka berbaring di tempat tidur bersama sepanjang hari.

Tapi ketika Lady harus kembali pada Constance, dia mulai mencari chihuahua lain. Dia saat ini hidup dengan bahagia bersama anjing-anjing itu.

"Perasaan cinta yang diberikan anjing-anjing ini kepada saya, setelah apa yang telah dilewati beberapa dari mereka, membuat saya berkata, 'Nah, sekarang saya bertanggung jawab atas mereka,'" katanya.

"Mereka mempercayai saya dan mereka menatap mata saya dan memberi tahu saya bahwa mereka sangat mencintai saya."

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di odditycentral dnegan judul Bodybuilder Who Used to Make Fun of People with Small Dogs Now Lives with 37 Chihuahuas