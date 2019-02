Hasil Copa del Rey-Gol Panenka Luis Suarez Sempurnakan Kemenangan Barcelona di Santiago Bernabeu

TRIBUN-MEDAN.com-Catatan dua gol membuat striker Barcelona, Luis Suarez, menjadi pemain terbaik dalam duel leg kedua "El Clasico" pada babak semifinal Copa del Rey.

Barcelona berhasil mengunci satu tiket ke babak final Copa del Rey setelah mempermalukan Real Madrid di kandangnya, Stadion Santiago Bernabeu, pada pertandingan leg kedua yang berlangsung pada Rabu (27/2/2019).

Luis Suarez menjadi bintang pada pertandingan tersebut. Dua gol yang dilesakkannya ke gawang El Real membuat Barcelonaberpeluang mempertahankan gelar juara Copa del Rey.

Adapun penampilan Real Madrid sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Mereka bahkan menciptakan lebih banyak peluang untuk mencetak gol dalam pertandingan malam tadi.

Hanya saja, penyelesaian yang kurang maksimal serta penampilan gemilang dari kiper Barcelona, Marc Andre Ter-Stegen membuat usaha Karim Benzema dkk tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Adapun dari kubu Real Madrid, rating tertinggi didapat oleh dua pemain yakni winger Vinicius Junior serta pengganti Marcelo di bek kiri, Sergio Regullion.

Berikut ini nilai atau rating dari pemain kedua tim dilansir BolaSport.com dari situs penyedia data statistik sepak bola WhoScored dan ulasan media Spanyol, Marca.

REAL MADRID

1-Keylor Nafas 5,5

2-Dani Carvajal 6,8

5-Raphael Varane 5,5: Gol bunuh dirinya membuat kans Real Madrid untuk memenangi pertandingan menjadi sirna.

Gol bunuh dirinya membuat kans Real Madrid untuk memenangi pertandingan menjadi sirna. 4-Sergio Ramos 5,8

23-Sergio Regulion 7,0: Menjadi pemain Real Madridyang paling aktif dan di babak kedua menjadi ancaman terbesar bagi lini pertahanan Barcelona.

Menjadi pemain Real Madridyang paling aktif dan di babak kedua menjadi ancaman terbesar bagi lini pertahanan Barcelona. 8-Toni Kroos 6,6

14-Casemiro 6,1

10-Luka Modric 6,5

17-Lucas Vazquez 6,9

9-Karim Benzema 6,0

28-Vinicius Jr 7,0: Seharusnya bisa menjadi pahlawan Real Madrid andai dapat menyelesaikan peluang-peluang emas yang didapatkannya.

Pemain pengganti

11-Gareth Bale 5,8

15-Federico Valverde 6,2

20-Marco Asensio 81 6,1

BARCELONA

1-Marc Andre Ter Stegen 8,2: Malam yang sibuk bagi Ter Stegen, tetapi dia mampu menjaga kesucian gawangnya, termasuk penyelamatan gemilang terhadap sepakan Benzema (36') dan sundulan Regullion (63').

Malam yang sibuk bagi Ter Stegen, tetapi dia mampu menjaga kesucian gawangnya, termasuk penyelamatan gemilang terhadap sepakan Benzema (36') dan sundulan Regullion (63'). 2-Nelson Semedo 6,9

3-Gerard Pique 7,0

15-Clement Lenglet 7,4

18-Jordi Alba 7,0

20-Sergi Roberto 6,7

5-Sergio Busquets 7,0

4-Ivan Rakitic 7,3

11-Ousmane Dembele 7,3: Bermain apik dan menjadi ancaman serius bagi Real Madrid. Dua assistnya kepada Suarez menjadi sumbangan penting bagi timnya.

Bermain apik dan menjadi ancaman serius bagi Real Madrid. Dua assistnya kepada Suarez menjadi sumbangan penting bagi timnya. 10-Lionel Messi 7,1: Pengaruhnya terhadap jalan laga lebih terlihat pada 45 menit kedua. Sayangnya, masih belum bisa mencetak gol saat pertandingan melawan Real Madrid di Copa del Rey.

Pengaruhnya terhadap jalan laga lebih terlihat pada 45 menit kedua. Sayangnya, masih belum bisa mencetak gol saat pertandingan melawan Real Madrid di Copa del Rey. 9-Luis Suarez 8,7: Tidak begitu terlihat pada babak pertama. Namun, menjadi pembeda. Teknik panenka saat mengeksekusi penalti menutup malam yang indah bagi Suarez.

Pemain Pengganti

7-Philippe Coutinho 6,0

22-Arturo Vidal 6,0

8-Arthur 6,1

(*) Artikel ini sudah terbit di BolaSport dengan judul Rating Pemain Real Madrid Vs Barcelona - Suarez Jadi Man of The