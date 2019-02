Imajinasi Fisip USU Bakal Gelar Communication Festival 10 Maret, Targetkan 1.000 Tiket

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Masing-masing mahasiswa miliki bakat dan kempuannya masing-masing. Meski berkuliah di satu jurusan, bisa saja seseorang punya keahlian di bidang lain.

Dalam hal mengembangkan minat mahasiswa tersebut, Ikatan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi (IMAJINASI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) akan menggelar Communication Festival (Comfest) 2019 pada 10 Maret mendatang.

"Ini adalah satu program kerja dari Imajinasi untuk mengembangkan bakat mahasiswa dan menjadi pembuktian bahwa komunikasi pantas dipandang. Kita membawa tema tentang dunia komunikasi untuk menunjukkan ke masyarakat seperti apa Jurusan Komunikasi sebenarnya," kata Ketua Panitia Alfi Hasanah Siregar, Rabu (27/2/2019).

Alfi kemudian menjelaskan, dengan tagline We are all Connected, kegiatan yang mereka berupa Music Festival, Food and Clothing Bazaar Competition yang akan dilaksanakan di lapangan parkir H Anif USU.

We all Connected diartikannya bahwa semua kita terhubung dan saling membutuhkan sebagai manusia sosial. Sehingga membutuhkan sebuah komunikasi.

Hal ini kembali lagi ke latar belakang mereka membuat festival ini.

"Kegiatan ini sudah tiga kali dilaksanakan dan tahun ini pertama kali kami mengundang artis ibukota yaitu Endah Nrhesa. Konsepnya festival dengan bergene umum. Mirip dengan pentas seni," lanjutnya.

Comfest 2019 ini dikatakan Alfi dimulai pada tanggal 1 hingga 9 Maret dengan menyelenggarakan kompetisi pidato Bahasa Inggris, standup comedy, membuat poster, menulis feature dan fotografi.

"Puncaknya festival musik di tanggal 10. Ada 30 bazar makan dan clothing serta 12 band lokal Medan seeprti Fireworks, Anjas, Lily Ayu, Pesawat Sederhana, Story for Luna," katanya.

Menargetkan 1000 tiket, Alfi dan Koordinator Humas Nadhila Amalia Z serta Koordinator Acara Puan Nadiya yang juga berhadir saat wawancara mengatakan kesulitan mereka terletak pada kurangnya dukungan dari kampus.

"Berharap next time lebih diperhatikan. Kita juga membawa nama kampus sendiri. Kalau bisa acara mahasiswa diberi perhatian. Kesulitan lainnya ada dari sponsor karena ini awal tahun, jadi banyak yang menolak. Sistemnya juga tidak fresh money. Ada barternya," jelasnya.

Para panitia yang mengaku persiapan sudah mencapai 80 persen, menyiasatinya dengan donatur dan kontribusi. Mereka mengusahakan egala macam arah pendapatan dari penjualan tiket dan bazar.

"Comfest ini seperti acara penutup dari kepengurusan periode. Ini adalah program kerja terakhir sebelum berganti kepengurusan," tambah Alfi.

Ia pun berharap acara ramai. Kedepannya bisa diteruskan adik-adik jurusan sehingga menjadi motivasi dan menjukkan Ilmu Komunikasi USU terpandang.

Bagi Anda yang berminat menghadiri, tikrt dijual dengan tiga kategori. Early Entry Rp 45 ribu, Presale Rp 60 ribu dan OTS Rp 75 ribu. Untuk info lanjutnya, bisa melihat di akun instagram mereka @imajinasiusu.

(cr17/tribun-medan.com)