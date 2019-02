Kembangkan Wawasan dan Kepemimpinan Siswa, YPSA Gelar Edutour ke Singapura dan Johor Bahru

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dedikasi dan komitmen kuat YPSA untuk menciptakan Generasi Emas tidak akan pernah pudar. YPSA terus berupaya untuk mencapai aspirasi yang mulia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian YPSA Ibu Addaratul Hasanah, SPd, MSi, pada Senin (25/2) saat melepas keberangkatan 8 siswa-siswi SD dan SMP YPSA dan 2 guru pendamping dalam program inovatif YPSA Edutour ke Singapura dan Johor Bahru dari tanggal 25 - 1 Maret 2019.

"Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan dan kepemimpinan siswa dalam aspek ilmiah, organisasi, disiplin, ekonomi, sosial-budaya, dan agama. Tur ini diambil untuk memperluas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman siswa dalam berbagai aspek dan kemudian membandingkannya dengan yang ada di negara mereka sendiri, Indonesia. Tur pendidikan ini juga bertujuan membuat siswa berpikir secara global. Untuk itu, YPSA melibatkan para guru, siswa, dan orang tua," terang Addaratul.

Ia menambahkan, diharapkan bahwa tur pendidikan luar negeri akan menginspirasi siswa dan guru untuk menulis esai untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan yang berbeda dan melebar setelah tur ke Singapura dan Johor Bahru pada awal 2019.

Adapun kegiatan peserta edutour di sana antara lain kunjungan ke Arab Street, China Town, Little India, Mesjid Sultan Singapore, Marina Barrage dan Melayu Heritage. Dilanjutkan Garden Merlion Park, dan Lego Land Malaysia.

Selanjutnya, mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapore Zoo and River Safari, Sentosa Island and Universal Studio, Botanical Garden, dan Photoshop in Garden by The bay.(*)