Maya Septha Lahirkan Anak Ketiga, Ini Jenis Kelamin dan Nama yang Diberikannya ke Bayinya

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari presenter Maya Septha.

Ia telah dikaruniai buah hati ketiga dari pernikahannya dengan Krisna Wardhana Sidarta.

Diketahui, Maya Septha melahirkan anak ketiganya pada Rabu (27/2/2019) pagi.

Ia melahirkan buah hati berjenis kelamin perempuan secara operasi caesar.

Bayi mungilnya itu lahir dengan berat 3,27 kilogram dan panjang 47 centimeter.

Maya Septha dan Krisna lantas menamai bayi mereka Davinka Sidarta.

Sebelumnya, Maya telah melahirkan dua buah hati.

Buah hati pertamanya yakni Devon Sidarta yang lahir di tahun 2013.

Sementara anak keduanya, Kathleen Sidarta, lahir tiga tahun setelahnya.

"Proud to announce our latest 3.0 version has been launched this morning!