Rina Nose Dilamar Josscy Vallazza secara Romantis, Bilang Mirip Adegan di Film

Rina Nose mengaku senang dilamar oleh sang kekasih dan tak menyangka ia akan dilamar dengan cara yang sangat romantis.

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini presenter dan komedian Rina Nose tengah menjadi sorotan setelah mengumumkan pertunangannya dengan pria bernama Josscy Vallazza Aartsen.

Dalam sebuah kesempatan, Rina Nose menceritakan kisahnya yang dilamar Josscy Vallazza dengan cara yang romantis.

Kisah tersebut diceritakan Rina Nose dalam tayangan Selebrita Pagi unggahan kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL pada Rabu (27/2/2019).

Rina Nose menceritakan awal mula perkenalannya dengan Josscy Vallazza dari asistennya sejak tiga tahun silam.

"Kalau kenalnya mah udah tiga tahun lalu, udah tiga tahun lalu, terus dikenalin sama asisten aku kan," ujar Rina Nose.

Rina Nose pamerkan cincin tunangan dan diberi ucapan selamat oleh sang mantan pacar, Fakhrul Razi. (Instagram/@rinanose16)

Meski baru mengunggah foto pertunangannya dengan Josscy Vallazza pada 14 Februari 2019 lalu, namun ternyata Rina Nose sudah dilamar sejak akhir tahun 2018.

Rina Nose menceritakan momen romantis saat dirinya dilamar oleh Josscy Vallazza yang menurutnya mirip adegan di film-film.

"Tanggal 22 Oktober 2018 kemarin itu yang mengubah hari menjadi istimewa."

"Dia ngelamar aku, jadi kayak di film-film gitu. Tahu-tahu berlutut 'Will you marry me?' sambil ngasih cincin, gitu," ujar Rina Nose sambil kegirangan memamerkan cincin di jari manisnya.

