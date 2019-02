Syahrini dan Reino Menikah, Luna Maya: Jangan Mencintai Terlalu Dalam

TRIBUN-MEDAN.COM - Meski berusaha untuk kuat, sepertinya rasa sedih dan galau masih menghantui Luna Maya usai mantan kekasihnya, Reino Barack menikah.

Rabu (27/2/2019) hari ini, Reino Barack dan penyanyi Syahrini resmi berstatus sebagai suami istri.

Keduanya menikah di Masjid Camii, Jepang tempat yang sama seperti pernikahan Maia Estianty digelar.

Mereka mengucapkan janji pernikahan pukul 08.00 WIB atau pukul 10.00 waktu Jepang.

Meski kedua mempelai belum bicara apapun soal kabar bahagia tersebut, tapi sudah banyak video-video singkat yang beredar memperlihatkan suasana pernikahan Reino dan Syahrini.

Berita ini sepertinya juga sampai ke telinga Luna Maya, perempuan yang sudah lima tahun menjalin kasih dengan Reino Barack.

Di hari bahagia Syahrini dan Reino, Luna sempat mengunggah kata-kata bernada galau di Instagram Story.

Luna mengungkapkan jeritan hatinya tentang rasa sedih dan luka hati karena mencintai orang terlalu dalam.

"Don't love too depply until you're sure that the other person loves you with the same depth. (Jangan mencintai terlalu dalam sampai kamu yakin kalau pihak satunya juga punya perasaan cinta sebesar dirimu," bunyi unggahan Luna.

"Because the depth of your love today is the depth of your wound tomorrow. (Karena semakin dalam cintamu hari ini, akan semakin besar pula luka hatimu esok)."