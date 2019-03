Lecet Pakai Sepatu Baru? Jangan Atasi dengan Plester

TRIBUN-MEDAN.com-Banyak orang mengalami masalah kaki lecet karena memakaisepatu baru.

Biasanya, sejumlah orang menggunakan plester pada bagian yang terkena lecet untuk meminimalisasi gesekan.

Ternyata, penggunaan plester untuk menghindari kaki lecet justru tak disarankan.

"Kami tidak menyarankan pakai plester karena akan menimbulkan lecet yang makin parah. Takutnya malah semakin tergesek."

Begitu dikatakan Brand Manager The Little Things She Needs, Yade Hanifa diMal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (2/3/2019) kemarin.