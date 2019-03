Nikmati Sajian Menu Khas Bali Sepuasnya di Hotel Santika Medan Cukup Bayar Rp 140 Ribu Per Orang

Chef Ketut Suwantra saat menyajikan secara langsung Bebek Goreng Kunyit di Ulos Cafe yang ada di Santika Premiere Dyandra Hotel and Covention Medan.

TRIBUN-MEDAN.com- Memanjakan para pecinta kuliner di Kota Medan, Santika Premiere Dyandra Hotel and Covention Medan kembali menghadirkan menu spesialnya.

Kali ini, hotel yang berada di Jalan Kapten Maulana Lubis No 7 Medan ini menghadirkan beragam menu makanan khas Bali yang diberinama The Jewel of Balinese Cuisine.

Ada berbagai menu makanan khas Bali yang dibuat langsung oleh Chef Ketut Suwantra yang juga merupakan chef di Kunyit Restaurant The Anvaya Beach Resort Bali.

Salah satu menu yang ditawarkan Chef Ketut Suwantra adalah Bebek Goreng Kunyit yang dimasak dengan menggunakan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan khas Bali seperti Lengkuas, Jahe, Kunyit, Kencur, Daun Salam, Serai dan Wangen.

“Bebek terkenal dengan dagingnya yang alot atau keras, dan di sini untuk melembutkan daging tersebut kita menggunakan bahan-bahan alami dengan menggunakan tebu agar daging Bebek tersebut lembut,” jelas Chef Suwantra, Sabtu (2/3/2019).

Untuk mengurangi rasa amis pada daging Bebek, ia menerangkan yang perlu diperhatikan adalah dari sisi pemotongan. Ekor Bebek harus dipotong terlebih dahulu karena di ekor ada kelenjar minyak yang jika tidak diolah dengan baik akan menghasilkan bau amis ke seluruh daging Bebek.

“Untuk menu Bebek Goreng Kunyit ini proses pembuatannya juga akan dihadirkan secara langsung sehingga tamu bisa melihat langsung dan tersaji dengan fresh karena baru dimasak,” terangnya.

Ia menuturkan, Bebek Goreng Kunyit merupakan salah satu menu yang cukup terkenal di The Anvaya Beach Resort Bali dan mencoba untuk menghadirkan menu tersebut di Santika Premiere Dyandra Hotel and Covention Medan.

“Tak hanya Bebek Goreng Kunyit, ada beberapa menu Bali lainnya yang sengaja dihadirkan seperti Sate Lilit, Bebek Tumada, Ayam Bakar, Sayur Nangka dan beberapa menu khas Bali lainnya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, kemudian juga ada beberapa menu lokal seperti Tipat Cantok yaitu makanan jalanan yang paling mudah dijumpai di Bali yang juga bisa dinikmati di Hotel Santika Medan yang dibuat secara langsung.

“Tipat Cantok dan menu-menu tersebut dibuat menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas serta menggunakan basic bumbu genep yaitu basic bumbu yang digunakan untuk mengolah makanan khas Bali,” ungkapnya.

Asst. PR Manager, Amanda Dian Sucia, menjelaskan, beragam menu makanan khas Bali tersebut bisa disantap di Ulos Cafe yang disajikan buffet sehingga tamu bisa makan sepuasnya.

“Hanya dengan Rp 140ribu net per orang sudah bisa menyantap semua menu makanan tersebut dan menu tersebut bisa dinikmati selama satu bulan yaitu sejak tanggal 1 Maret setiap Jumat dan Sabtu,” katanya.

(pra/tribun-medan.com)