TRIBUN-MEDAN.com - Cita Citata hingga Atta Halilintar dijadwalkan akan menjadi pengisi acara di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang akan diadakan mulai tanggal 8 Maret 2019 mendatang.

Tak hanya Cita Citata dan Atta, ada beberapa penyanyi dan musisi papan atas Indonesia yang akan mengisi acara di event tahunan terbesar di Kota Medan tersebut.

Promotor PRSU, Ferry Budiman Sumbayak, mengatakan, nantinya PRSU tahun ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan dari Repvblik, Nidji, Shaggy Dog, Punxgoaran, Kahitna, Virgoun, The Rain, Armada, Marion Jola, Fourtwenty dan masih ada beberapa penyanyi lainnya.

“Vicky Sianipar dan juga beberapa penyanyi lainnya seperti Judika, Fingerprint, Tipe-X, dan Disco Pantera yang akan turut serta menjadi pengisi acara di event PRSU tahun ini,” jelasnya, Minggu (3/3//2019).

Tak hanya penyanyi dan musisi ternama tersebut, sejumlah artis asal Sumut juga akan turut memeriahkan event ke 48 tersebut.

“ Yang pasti ada beragam acara di Main Stage, seperti Koes Plus Night, Hip Hop Days Out, Batak Night, Little India, Suatu malam di Tanah Deli, Hijrah Fest, Female DJ, Back to 90`s dan lain-lainnya,” terangnya.

Ia menuturkan, PRSUtahun ini menyiapkan ratusan stand dari berbagai segmen seperti otomotif, consumer goods, fashion, handicraft khas Sumut, IT computer, hobby, kuliner, dan produk-produk unggulan lainnya.

“PRSU juga akan memamerkan beragam potensi dari masing-masing kabupaten dan kota di Sumut, selain produk bisnis, kuliner dan wahana hiburan keluarga, juga dimeriahkan oleh pertunjukan hiburan musik di panggung utama,” tuturnya.

Ia mengatakan, sesuai rencana, PRSU 2019 akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dengan didahului karnaval etnik kabupaten kota pada sore harinya.

