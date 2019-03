Hotman Paris Bocorkan Isi Chat Syahrini terkait Tidak Diundang ke Pernikahan, Saat Perkara Cari Gue

Ya makanya pantas gue enggak diundang, katanya untuk keluarga aja dulu. Entar kalau saat perkara baru cari gue lagi ya?"

Hotman Paris Hutapea, Pengacara dan Sahabat Syahrini

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku tak diundang dalam acara akad nikah Syahrini dengan pengusaha Reino Barack di Jepang pada Rabu (27/2/2019).

Setelah lama tak bisa dihubungi Hotman Paris, akhirnya Syahrini mengirim pesan melalui WhatsApp.

Hal tersebut diungkapkan Hotman Paris dalam akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu (3/3/2019).

Dalam unggahan itu, tampak Hotman Paris sedang berada di Kopi Johny dengan banyak orang yang duduk bersamanya.

Syahrini dan Hotman Paris (Instagram)

"Halo, akhirnya ada kabar subuh-subuh dari Princess Syahrini!" sapa Hotman Paris.

Hotman Paris mengungkapkan dirinya di-chat oleh Syahrini dari Jepang saat subuh.

"Tadi pagi Syahrini WA Hotman Paris. Inilah WA-nya Syahrini tadi pagi subuh dari Jepang," ujar Hotman Paris.

Pengacara nyentrik itu pun membacakan isi chat WA Syahrini kepada dirinya tentang permintaan maaf lama tak menjawab pesan Hotman Paris.

"Saya bacakan ya, 'Bang, sabar ya, sorry slow respond, karena fokus pernikahan di Jepang, only for family (khusus keluarga-red) aja dulu'," kata Hotman Paris membacakan pesan Syahrini.